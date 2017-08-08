СМИ назвали самые дорогие породы котов

В честь Международного дня благополучия животных был составлен рейтинг наиболее дорогих пород котов. Возглавила список кошка породы Саванна, выведенная в начале 1980-х годов и оцененная в сумму от 4 до 22 тысяч долларов.

На втором месте расположилась порода Чаузи (8-10 тысяч долларов), а замкнула тройку лидеров Као-мани (от 7 до 10 тысяч долларов).

В ТОП-10 вошли породы Сафари, Бенгальская кошка, Американский керл, Тойгер, Эльф, а также Серенги и Русская голубая, пишет korrespondent.net.