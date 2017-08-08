Окончательный приговор: Валериан Мынзат останется за решеткой

"Звездный адвокат" Валериан Мынзат останется за решеткой. И это окончательное решение. Высшая судебная палата отклонила запрос защиты и оставила приговор в силе.

Приговорили Мынзата к девяти годам лишения свободы, наказание он отбывает в кишиневской тюрьме. Суд признал его виновным в мошенничестве - Мынзат инсценировал ДТП, чтобы получить страховое возмещение в 300 тысяч леев.

В феврале этого года он стал фигурантом еще одного дела - о торговле влиянием. Мынзат вымогал у клиентки 20 тысяч евро, обещая ей организовать экстрадицию мужа. Вину он признал и заплатил штраф в 75 тысяч леев.





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