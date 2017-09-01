Золотой запас Молдовы составляет три миллиона долларов

Три миллиона долларов или около 54-х миллионов леев. Таким был золотой запас Молдовы к концу июля. И это - малая часть государственных резервов. Остальное - валюта.

Количество золота в запасниках Национальный банк не озвучил. Но это легко подсчитать. Один грамм драгоценного металла, по оценкам самого Нацбанка, стоит 725 леев. Получается, что в резерве хранится примерно 74 килограмма золота. Если его стоимость разделить на всех жителей страны, на каждого придется 15 леев.

Валютные резервы Молдовы - существенно больше золотых. К концу июля они составили два с половинной миллиарда долларов. По нынешнему обменному курсу это больше 44-х миллиардов леев. На каждого гражданина страны приходится более 700 долларов или почти 13 тысяч леев.

Валютных резервов в чрезвычайной ситуации хватит на трехмесячный объем импорта.