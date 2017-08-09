Обыски в Центре судебной экспертизы

Обыски проводят с самого утра в Центре судебной экспертизы. Следственные мероприятия прокуроры антикоррупции и офицеры НЦБК проводят в рамках уголовного дела о превышении служебных полномочий и подтасовке тендеров на закупку оборудования для экспертизы.

Прокуроры выяснили, что аппаратура для выявления ДНК не использовалась с момента приобретения, то есть 2013 года. Информацию подтвердила пресс-службу НЦБК.

Сообщается, что оборудование для лаборатории судебной медицины и генетики обошлось почти в десять миллионов леев. Через год посли закупки, аппаратуру складировали в столичном морге и с тех пор оно там и пылится.

Стратегия реформирования сферы юстиции предусматривает, что лаборатория ДНК-тестирования должна была начать работать с 2016 года.

Руководство судмедэкспертизы ранее заявляла, что не располагает необходимым помещением для использования оборудования.







