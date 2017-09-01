Исследование: Молдова на шестом месте в рейтинге дешевого топлива в странах ЕС

Молдова занимает шестое место среди европейских стран в рейтинге самого дешевого топлива. По данным исследования одного из туристических сайтов, в соседних Украине и Румынии горючее дороже, чем в Молдове. Данные собрали в июле 2017 года.

Согласно исследованию, самое дешевое топливо - в странах СНГ. В Беларуси литр бензина стоит около 60 евроцентов, а дизельного топлива - 58. В Азербайджане бензин и солярка стоят 62 и 31 евроцент соответственно. В России бензин стоит почти 70 евроцентов, а дизельное топливо - 56.

Наша страна находится на шестом месте после Грузии, там бензин стоит 82 евроцента, а в нашей стране на евроцент дешевле. В то же время, солярка в Молдове дешевле, чем в Грузии - 67 евроцентов. Соседние Украина и Румыния занимают седьмое и восьмое место соответственно.

По данным рейтинга, самое дорогое топливо - в Испании, Австрии, Черногории и Сербии. В Испании и Австрии литр бензина стоит примерно евро 30.

В Молдове самая высокая цена на топливо была зарегистрирована в конце 2011-начале 2012 года. Тогда литр бензина стоил 8 леев 30 банов, а дизельного топлива - 17 с половиной леев.







