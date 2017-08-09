Россиянка шесть раз сменила фамилию, чтобы возить сигареты в Польшу

Гражданка России шесть раз сменила фамилию, чтобы иметь возможность заниматься контрабандой сигарет из Калининградской области в Польшу. Об этом сообщает Радио Польша.

"На польско-российском пограничном переходе в Безледах 37-летняя жительница Калининградской области проходила пограничный контроль. Во время проверки документов оказалось, что россиянка фигурирует в базах данных как лицо, которому запрещен въезд в Польшу и на территорию Шенгенской зоны до 2020 года", - говорится в сообщении.

Чтобы обойти запрет, россиянка меняла фамилию и получала новые паспорт и визу. Согласно пограничникам, она прибегала к подобной процедуре шесть раз.

Жительница Калининградской области была задержана. Теперь ей грозит до трех лет тюремного заключения, пишет korrespondent.net.