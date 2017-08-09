Около сорока сборщиков ягод из Украины пропали в Финляндии

В финском муниципалитете Тууповаара пропали 40 иностранных сборщиков ягод, среди них 37 граждан Украины и три гражданина Эстонии, передает телерадиокомпания Yle.

Сообщается, что изначально группу сборщиков должны были разместить в населенном пункте Ююка в Северной Карелии, но в итоге их отправили в город Йоэнсуу.

На протяжении нескольких дней сборщики находились в охотничьем клубе. Местные жители оказывали им помощь и предоставляли продукты. Во вторник группа сборщиков пропала, их местонахождение неизвестно.