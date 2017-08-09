В столице задержали граждан, употреблявших наркотики на улице

Патрулируя столичные улицы правоохранители задержали нескольких граждан, употреблявших наркотические вещества.

На Рышкановке задержали мужчину и женщину, которые вели себя неадекватно, чем и привлекли внимание полицейских. При досмотре правоохранители обнаружили у них упаковку с измельченным, высушенным веществом. Еще двоих граждан задержали в секторе Чеканы в момент употребления наркотиков при помощи самодельного аппарата.

А молодого человека 19 лет остановили, когда он прогуливался по одной из улиц сектора Центр. Попав в поле зрения полицейских, юноша пытался сбежать в неизвестном направлении. У него нашли шесть пакетиков с содержимым белого цвета.

Подозреваемым грозит штраф от 15 тысяч до 21 тысячи леев или тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, по горячим следам были задержаны трое несовершеннолетних, подозреваемых в воровстве. В первом случае речь идет о 12-летнем подростке, который забрал у 8-летнего ребенка смартфон. Инцидент произошел на улице Милеску Спэтару в секторе Чеканы. Еще двоих подростков в возрасте 15 и 16 лет задержали на Буюканах за то, что они вырвали у женщины сумку.