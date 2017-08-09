Патрулируя столичные улицы правоохранители задержали нескольких граждан, употреблявших наркотические вещества.
На Рышкановке задержали мужчину и женщину, которые вели себя неадекватно, чем и привлекли внимание полицейских. При досмотре правоохранители обнаружили у них упаковку с измельченным, высушенным веществом. Еще двоих граждан задержали в секторе Чеканы в момент употребления наркотиков при помощи самодельного аппарата.
А молодого человека 19 лет остановили, когда он прогуливался по одной из улиц сектора Центр. Попав в поле зрения полицейских, юноша пытался сбежать в неизвестном направлении. У него нашли шесть пакетиков с содержимым белого цвета.
Подозреваемым грозит штраф от 15 тысяч до 21 тысячи леев или тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.
Кроме того, по горячим следам были задержаны трое несовершеннолетних, подозреваемых в воровстве. В первом случае речь идет о 12-летнем подростке, который забрал у 8-летнего ребенка смартфон. Инцидент произошел на улице Милеску Спэтару в секторе Чеканы. Еще двоих подростков в возрасте 15 и 16 лет задержали на Буюканах за то, что они вырвали у женщины сумку.
Комментарии
- Изнасилование девушки в Оргеевском районе: ключевую роль играл полицейский
- Украинские пограничники задержали разыскиваемого гражданина Молдовы
- Обыски в северном бюро таможенной службы
- Обыски в Центре судебной экспертизы
- Троим гражданкам Камеруна не дали попасть в Молдову
- Окончательный приговор: Валериан Мынзат останется за решеткой
- На границе задержали контрабандные сигареты и анаболики
- Предприниматель нанес бюджету ущерб на миллионы леев
- В Яловенском районе сошли с рельсов 20 товарных вагонов
- В столице за рулем угнанного автомобиля задержали 20-летнего парня
- Гражданина Таиланда приговорили к 18 годам тюрьмы за оскорбление монархии
- Папа Франциск обратился к представителям всех религий
- Мужчина с кухонным ножом напал на женщину около вокзала в Германии
- Житель Одесской области убил односельчанина и закопал его тело вместе с велосипедом
- Изнасилование девушки в Оргеевском районе: ключевую роль играл полицейский
- Изнасилованной 10-летней девочке отказали в аборте
- Окончательный приговор: Валериан Мынзат останется за решеткой
- Лунное затмение в разных странах мира. ФОТО
- Золотой запас Молдовы составляет три миллиона долларов
- Украинец уснул на надувном батуте: через три дня его прибило к Крыму
- В Киеве мужчина зарезал родителей и двух сестер
- Опубликовано фото посадки лайнера, едва не окончившейся "катастрофой века"
- Названа самая востребованная черта характера, которую люди ищут в будущем партнере
- На выезде из Кишинева в результате ДТП погибли два человека
- Ирландский городок ищет новых жителей по всей стране
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны бытовые хлопоты.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW