Украинские пограничники задержали разыскиваемого гражданина Молдовы

Украинские пограничники задержали гражданина РМ, которого разыскивали молдавские правоохранители.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, инцидент произошел в пункте пропуска "Граденицы" на въезде в страну. О том, что 32-летнего мужчину ищут через Интерпол выяснилось во время проверки документов.

В Молдове его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Мужчину передали представителям полиции.