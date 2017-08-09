Мужчинам, посещающим заведение, приходится платить на 18 процентов больше. Это примерно соответствует средней разнице в зарплате мужчин и женщин в Австралии. По данным государственного бюро статистики, в 2015 году мужчины зарабатывали на 17,25 процента больше.

По словам владелицы кафе Алекс О’Брайен, ей хотелось привлечь внимание людей к неравной оплате труда. «Мне нравится, что это вынуждает мужчин остановиться и чуть-чуть подумать о своих привилегиях», — заявила она.

О’Брайен утверждает, что реакция посетителей на нововведение была положительной. Средства, полученные от надбавки, переводятся в благотворительную организацию, которая помогает коренным жительницам Австралии и их детям, пишет lenta.ru.

Согласно докладу ООН, опубликованному в 2015 году, средняя зарплата женщин отстает от зарплаты мужчин на 23 процента, причем неравенство в оплате труда характерно как для развивающихся, так и для развитых стран.