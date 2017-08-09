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Австралийское кафе повысило цены для мужчин ради борьбы с неравенством
// фото: Рамблер
12:44, 09 Aug 2017
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Веганское кафе Handsome Her в австралийском городе Мельбурн повысило цены для мужчин, чтобы компенсировать неравную оплату женского труда. Об этом сообщает издание Metro.

Мужчинам, посещающим заведение, приходится платить на 18 процентов больше. Это примерно соответствует средней разнице в зарплате мужчин и женщин в Австралии. По данным государственного бюро статистики, в 2015 году мужчины зарабатывали на 17,25 процента больше.

По словам владелицы кафе Алекс О’Брайен, ей хотелось привлечь внимание людей к неравной оплате труда. «Мне нравится, что это вынуждает мужчин остановиться и чуть-чуть подумать о своих привилегиях», — заявила она.

О’Брайен утверждает, что реакция посетителей на нововведение была положительной. Средства, полученные от надбавки, переводятся в благотворительную организацию, которая помогает коренным жительницам Австралии и их детям, пишет lenta.ru.

Согласно докладу ООН, опубликованному в 2015 году, средняя зарплата женщин отстает от зарплаты мужчин на 23 процента, причем неравенство в оплате труда характерно как для развивающихся, так и для развитых стран.




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