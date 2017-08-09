В Китае аэропорт назвали в честь водки

В сентябре в Китае начнет работу аэропорт, названный в честь популярной в стране водки маотай. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Конкретная дата открытия не уточняется. Аэропорт Маотай располагается в одноименном городе в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР.

В воздушной гавани оборудуют выставочный павильон, посвященный данному алкогольному напитку. Предполагается, что аэропорт будет обслуживать внутренние рейсы в Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду и другие города.

Строительство Маотая заняло пять лет. На проект было потрачено порядка 360 миллионов долларов. Первый испытательный полет в воздушной гавани был выполнен 22 июня, пишет lenta.ru.

Маотай — традиционный крепкий китайский алкогольный напиток. Он получил название в честь города, где производится. Его крепость варьируется от 35 до 53 градусов. Маотай известен со времен Цинской империи (1644-1912 года). Напиток используют на торжественных официальных мероприятиях в Китае, а также в быту, на свадьбах и других праздниках.