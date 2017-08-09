"Фабрика звезд" возвращается, но на новом телеканале

В сентябре этого года на телеканале МУЗ-ТВ стартует показ одного из самых обсуждаемых телепроектов нулевых. С того момента, как в эфире показали первую серию "Фабрики звезд", прошло 15 лет.

Как сообщает Starhit, жить участники будут в одном из особняков на Новой Риге. А еженедельные концерты планируем снимать недалеко от этого места — в павильоне "ГЛАВКИНО".

Спустя шесть лет легендарный телепроект возвращается на экраны. Продюсером шоу стал Виктор Дробыш. В его руках окажется судьба шестнадцати отобранных фабрикантов, а роль ведущей отдали Ксении Собчак, передает Вести.ру.