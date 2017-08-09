Изнасилование девушки в Оргеевском районе: ключевую роль играл полицейский

В Оргееве прокурорами задержан полицейский, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней.

По данным следствия, страж порядка совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера в своем рабочем кабинете в инспекторате полиции. Позже он пригласил 16-летнюю девушку на встречу в селе Пеливан. Там двое его знакомых заманили ее в автомобиль и в присутствии приятеля-полицейского изнасиловали по очереди.

Прокуроры, получив заявление жертвы, первоначально взяли под стражу лишь гражданских лиц, но по ходу расследования выяснилась ключевая роль полицейского. Ему будет предъявлено обвинение в участии в изнасиловании в составе группы и в подготовке изнасилования.

Всем задержанным грозит до 12 лет лишения свободы, передает Инфотаг.