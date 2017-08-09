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Житель Одесской области убил односельчанина и закопал его тело вместе с велосипедом
// фото: Думская
13:07, 09 Aug 2017
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Одесская полиция задержала подозреваемого в убийстве 19-летнего жителя села Жеребково Ананьевского района, который пропал без вести в конце июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, после получения заявления об исчезновении парня было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начались поиски пропавшего.

В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий из объяснений родных, соседей и знакомых полицейские установили, что в последнее парня видели в компании 25-летнего односельчанина. Однако тот в разговоре с правоохранителями нервничал, отрицал показания свидетелей и придумывал себе разные несуразные алиби.

Для поиска пропавшего использовали служебную собаку, которая привела оперативников к лесному массиву, расположенному на расстоянии около километра от поселка. На поляне среди деревьев обнаружили рыхлую землю, раскопав которую полицейские обнаружили тело со следами насильственной смерти, передает dumskaya.net.

Под давлением неопровержимых доказательств злоумышленник признался, что накануне убийства употреблял с односельчанином алкогольные напитки в заброшенном здании. Во время застолья между мужчинами завязался спор, в результате которого преступник выхватил нож и нанес товарищу несколько ударов ножом в живот и грудную клетку, а когда пострадавший упал на пол, ударил топором по затылку. Оставив жертву в беспомощном состоянии в здании, мужчина пошел домой. Чтобы скрыть следы преступления, через два дня ночью он вернулся на место, взяв из дома веревку и пакет, упаковал тело и закопал его в лесу. Чтобы отвести от себя подозрение, он разобрал по деталям велосипед убитого, на котором тот приехал к зданию, и также закопал его. А орудие убийства — топор и нож - выбросил в пруд.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины до избрания меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.




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