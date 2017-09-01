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В Молдове подешевели фрукты и овощи
// фото: Польза и Вред.Ру
14:00, 09 Aug 2017
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В июле цены на товары и услуги снизились по сравнению с июньскими на один процентный пункт. Согласно Национальному бюро статистики, спад связан с обилием на рынке овощей и фруктов нового урожая.

Больше всего - почти в полтора раза - подешевели баклажаны и помидоры. Цена сладкого перца снизилась на треть. Стоимость фруктов упала в среднем на шесть с половиной процентов.

С января по июль уровень инфляции вырос почти на четыре процентных пункта.

Годовую инфляцию Нацбанк прогнозирует в пределах шести с половиной процентов.






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