В Молдове подешевели фрукты и овощи

В июле цены на товары и услуги снизились по сравнению с июньскими на один процентный пункт. Согласно Национальному бюро статистики, спад связан с обилием на рынке овощей и фруктов нового урожая.

Больше всего - почти в полтора раза - подешевели баклажаны и помидоры. Цена сладкого перца снизилась на треть. Стоимость фруктов упала в среднем на шесть с половиной процентов.

С января по июль уровень инфляции вырос почти на четыре процентных пункта.

Годовую инфляцию Нацбанк прогнозирует в пределах шести с половиной процентов.





