КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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