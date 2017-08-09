Сотни людей ежегодно остаются без жилья из-за бушующих лесных пожаров. Но один житель Канады потерял за год два дома, находившихся на расстоянии в 1500 км.
У Джейсона Шурмана был дом в Форте-МакМюррей (Альберта), и он сгорел до основания в мае 2016 года, когда в этом районе бесчинствовали неконтролируемые пожары, из-за которых пришлось эвакуировать 88 000 человек. Все, что осталось от дома Шурмана, — дымоход.
В июле 2017 года (спустя год) бедствие снова коснулось семьи Джейсона. Лесной пожар охватил арендованную собственность — деревянный дом в Хансевилле (Британская Колумбия).
«Мысль о том, что я лишился двух домов в течение года, действительно ошеломляет. Статистическая вероятность того, что два дома в двух отдельных провинциях пострадают от лесного пожара, практически равна нулю», — говорит Шурман. Судьба второго жилища оказалась похожа на судьбу первого не только вариантом гибели, но и последствиями: от дома остался лишь дымоход.
Положению семьи Шурман не позавидуешь: сейчас Джейсон живет в реабилитационном центре для погорельцев в центре Форт-МакМюррей, чтобы быть ближе к работе. Его семейство находится в Эдмонтоне, дорога в который занимает четыре часа на автомобиле.
Джейсону необходимо закрывать ипотечные кредиты на два сгоревших дома, заниматься судебными разбирательствами и как-то зарабатывать на жизнь, передает Моя планета со ссылкой на CNN.
Лесной пожар, который приобрел позже катастрофические масштабы, произошел в канадской провинции Альберта в мае 2016 года. Возникновению и распространению пожара способствовали не по сезону высокие температуры, а также засуха на большей части территории провинции.
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авторы DW