Житель Кишинева проучил наглого водителя, припарковавшего автомобиль на тротуаре

Автомобиль марки Renault Scenic стоял припаркованный на тротуаре. Одного из пешеходов возмутила эта неожиданная преграда на пути и он решил оставить "послание" хозяину машины.

Этот инцедент запечатлел один из пешеходов и опубликовал фотографию на свой странице в Facebook

Снимок вызвал бурные обсуждения в сети. Многие фолловеры поддержали человека, испортившего транспортное средство, другие посочувствовали хозяйну машины.

Проблема автомобилистов и пешеходов уже не один год портит нервы жителям столицы. Пешеходы справедливо возмущаются, что из-за припаркованных на тротуаре машин никак не пройти, а автомобилисты резонно возражают – дайте парковки, пишет aif.md.