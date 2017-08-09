Уехал чинить и не вернулся: укранских туристов возле Румынии бросил водитель

В Одесской области около полусотни туристов застряли недалеко от границы с Румынией. Среди них - есть дети. Туристы приобрели автобусный тур в Македонию, Черногорию и Хорватию.

По словам туристов, автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель оставил туристов на обочине и поехал чинить автобус. Однако, впоследствии водитель так и не вернулся.

Туристам пришлось самостоятельно искать жилье на ночь, а туроператор, который продал автобусный тур, на звонки не отвечает.

Известно, что туристы являются жителями Днепра, Николаева, Запорожья и Одессы. А главный офис туроператора расположен в Днепре, передает podrobnosti.ua.