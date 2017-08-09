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В Коблево массово отравились дети
// фото: PrivivkaInfo.ru
15:14, 09 Aug 2017
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На курортной базе отдыха Винница в Коблево отравились 18 детей, которые прибыли на отдых из Киева. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации.

По его словам, пострадали дети от 9 до 12 лет. У них диагностировали ротавирусную инфекцию.

Детей уже доставили в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, где оказали неотложную медицинскую помощь. 

Есть предположения, что причиной отравления стала некачественная вода в бассейне, передает korrespondent.net.




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