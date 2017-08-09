Туристов в Хорватии будут штрафовать за плохое поведение

На хорватском острове Хвар туристов будут штрафовать за отсутствие одежды, поедание пищи или сон в общественных местах. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что по всему острову расклеены плакаты с правилами для туристов. Например, мужчин просят ходить в городе одетыми в рубашки или футболки. За нарушение такого правила ожидается штраф 500 евро. За прием пищи или сон в людных местах – 700 евро, передает korrespondent.net.

Как объяснил мэр острова Рики Новак, такие правила введены для того, чтобы сохранить имидж Хвара.