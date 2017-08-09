В Запорожье ребенок погиб, пытаясь разобрать найденный на улице предмет

В Запорожской области Украины в результате взрыва неустановленного предмета погиб 7-летний мальчик.

"В медицинское учреждение из села Великая Знаменка доставили 7-летнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Травмы оказались несовместимыми с жизнью ребенка", – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Нацполиции.

По предварительной информации, мальчик нашел на улице неизвестный предмет, который взорвался у него в руках во время попытки его разобрать.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы. Начато уголовное производство по признакам ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай", отмечает korrespondent.net.