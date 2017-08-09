Не разгуляешься: на Украине подорожает алкоголь

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

Сообщается, что на 14-19,41% вырастет цена на водку и ликеро-водочные изделия, на 6,5-6,6% - на виски, ром и джин, на 12,3-29,1% - коньяк (бренди) и на вина с добавлением спирта и игристые - на 7,1-13,3%, цитирует сообщение пресс-службы Минэкономразвития vesti-ukr.com.

Так, как передает РБК-Украина, минимальная цена на поллитровую бутылку водки будет увеличена почти на 10 гривен - с 69,78 гривен до 79,55 гривен. Минимальные цены на вина также будут повышены на 12% - до 37 гривен за бутылку 0,7 л.