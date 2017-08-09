Три тонны контрафактного алкоголя нашли в Крыму

Следователи в Севастополе завели уголовное дело на четырех местных жителей, которые в гараже изготавливали контрафактный алкоголь, изъято около трех тонн спиртосодержащей жидкости, сообщается на сайте СК РФ.

Кроме этого, на организатора группы заведено дело за попытку дачи взятки в 300 тысяч рублей сотруднику полиции.

Четверо местных жителей подозреваются в производстве, хранении и перевозке в целях сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности, в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствием установлено, что сообщники в составе организованной группы в гаражном боксе кооператива "Памир" изготавливали и хранили спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям безопасности для здоровья потребителей.

"В ходе обыска гаражного бокса сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и изъято около трех тонн спиртосодержащей жидкости, которая была разлита в различную пластиковую тару без этикеток, а также различные ароматизаторы и красители, принадлежности для изготовления и фасовки суррогатного алкоголя (лейки, спиртометр, насосы и фильтры)", — говорится в сообщении.

В отношении организатора группы возбуждено уголовное дело "по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции в размере 300 тысяч за сообщение сведений о проведении в отношении него проверок, он арестован, пишет РИА Новости.

"Удалось пресечь канал и предотвратить попадание на прилавки и в развлекательные заведения города суррогатного алкоголя, предотвратив тем самым тяжкие последствия для здоровья потребителей", — добавили в СК.





