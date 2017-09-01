Истекает срок уплаты первой части налога на недвижимость

Срок уплаты первой половины налога на недвижимость и земельного налога за 2016 год истекает 15 августа. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Тем, кто не рассчитается в срок перед государство, грозит платить штраф за каждый день просрочки в размере 0,0384% от суммы неоплаченного налога на имущество.

По данным ГНС, по меньшей мере 75% владельцев недвижимости полностью оплатили налог еще до 30 июня, воспользовались скидкой в размере 15% от рассчитанной суммы налога. В результате удалось собрать в бюджет 315,5 млн. леев при годовом плане в 426,2 млн. леев.

Налогоплательщики, которые не использовали возможность рассчитаться по налогу на имущество со скидкой, обязаны оплатить налог его равными частями, не позднее 15 августа и 15 октября, передает Инфотаг.