За минувшие сутки в столице задержали более 20 детей-попрошаек

В центре Кишинева полиция в течение минувших суток задержала в ходе профилактической операции более 20 несовершеннолетних попрошаек.

Это дети без определенного места жительства из Яловенского, Новоаненского, Криулянского, Каларашского и Ниспоренского районов.

Как сообщает Инфотаг, они обитают на территории заброшенных строительных объектов столицы. Помимо антиобщественного поведения, каковым стражи порядка считают нищенство, подростки подозреваются в совершении мелких уличных преступлений, а также проституции.

Некоторых бродяжек правоохранители передавали в социальные службы, а те отвозили их в родные села, где оставляли в семьях, но дети вновь сбегают из дома, продолжая просить милостыню в Кишиневе.