На молдавской границе задержаны два пассажирских автобуса

Таможенная служба задержала два пассажирских автобуса, принадлежащих одной фирме на границе Молдовы. Инциндент произошел на КПП "Костешть".

В ходе проверки документов у водителей были выявленны нарушения в документах. В частности, что транспортное средство подвергалось незаконной механической модификации.

Оба автобуса были задержаны для выяснения всех обстоятельств. Пассажиры были вынуждены покинуть транспортное средство.