Таможенная служба задержала два пассажирских автобуса, принадлежащих одной фирме на границе Молдовы. Инциндент произошел на КПП "Костешть".
В ходе проверки документов у водителей были выявленны нарушения в документах. В частности, что транспортное средство подвергалось незаконной механической модификации.
Оба автобуса были задержаны для выяснения всех обстоятельств. Пассажиры были вынуждены покинуть транспортное средство.
Комментарии
- Юрий Киринчук получил условный срок
- Задержаны трое работников Центра судебно-медицинской экспертизы по подозрению в коррупции
- Открыто уголовное дело против нескольких чиновников столичной мэрии
- За минувшие сутки в столице задержали более 20 детей-попрошаек
- Оргеевского полицейского, причастного к изнасилованию, уволили
- Житель Кишинева проучил наглого водителя, припарковавшего автомобиль на тротуаре
- Крупную партию пряностей перевозили в поезде "Москва-Кишинев"
- Более 800 растений конопли уничтожили полицейские у Кодру
- Изнасилование девушки в Оргеевском районе: ключевую роль играл полицейский
- Украинские пограничники задержали разыскиваемого гражданина Молдовы
- В Финляндии нашлись пропавшие украинские работники
- Юрий Киринчук получил условный срок
- Задержаны трое работников Центра судебно-медицинской экспертизы по подозрению в коррупции
- Открыто уголовное дело против нескольких чиновников столичной мэрии
- Французская компания откроет в Молдове фабрику
- В центре Риги захватили отель
- На молдавской границе задержаны два пассажирских автобуса
- Изнасилование девушки в Оргеевском районе: ключевую роль играл полицейский
- Обыски в Центре судебной экспертизы
- Житель Кишинева проучил наглого водителя, припарковавшего автомобиль на тротуаре
- В Киеве мужчина зарезал родителей и двух сестер
- Опубликовано фото посадки лайнера, едва не окончившейся "катастрофой века"
- На выезде из Кишинева в результате ДТП погибли два человека
- Названа самая востребованная черта характера, которую люди ищут в будущем партнере
- Ирландский городок ищет новых жителей по всей стране
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны бытовые хлопоты.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW