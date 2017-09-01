Через два месяца будут введены леевые монеты

Монеты достоинством в один и два лея введут в оборот самое позднее через два месяца. Банкноты в один лей больше печатать не будут, но они останутся в обращении до полного износа. Вице-президент Нацбанка Ион Стурзу объявил, что дизайн новых монет уже выбрали.

"Предложения участников конкурса вынесли на публичное обсуждение. Идей было много - портреты известных людей, исторические памятники, народные традиции, флора и фауна Молдовы, искусство и культура. Имена победителей я, к сожалению, пока назвать не могу. Эскизы показать мы пока тоже не можем", - сказал вице-президент НБМ Ион Стурзу.

Эскизы на конкурс представили 33 участника, победителей шестеро. Им вручат по одной памятной серебряной монете стоимостью 675 леев. Заменить банкноты монетами Нацбанк решил, чтобы сократить затраты на производство и увеличить срок службы.