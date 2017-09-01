Французская компания откроет в Молдове фабрику

Французская компания Diam International намерена открыть в Молдове фабрику по производству элементов наружной рекламы. Об этом сообщил гендиректор предприятия Бенжамин Булльме на встрече в Кишиневе с вице-премьером Октавианом Калмыком.

Он отметил, что наша страна предлагает самые привлекательные в регионе возможности для инвестиций и развития. На фабрике планируется открыть более 100 рабочих мест. Для будущих работников компания проведет обучающие курсы на одном из своих предприятий в Турции.

Октавиан Калмык приветствовал инициативу Diam International и рассказал о действиях правительства по улучшению условий для работы бизнеса. В частности, сокращено число контролирующих органов и количество разрешительных документов, а также действуют таможенные и налоговые льготы для инвесторов.

В компанию Diam International входит 25 предприятий, которые работают в 21-ой стране мира. На них трудятся более двух тысяч человек.