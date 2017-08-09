Открыто уголовное дело против нескольких чиновников столичной мэрии

Нескольких чиновников столичной мэрии подозревают в халатности. Прокуратура открыла уголовное дело о несостоявшемся ремонте детского сада. На ремонт здания на Рышкановке перечислили больше двух миллионов леев, а работа там так и не началась.

Детсад планировали перестроить в учебный центр для детей с особыми потребностями. Здание занимал фонд "Эхо Чернобыля", чей контракт на аренду истек в 2013 году. Муниципальные власти ничего не предприняли. Дело открыли, когда об этом написала пресса. И тогда же сотрудники фонда съехали.

Выявили прокуроры и другие нарушения. В 97 году фонд получил от мэрии помещение площадью 175 квадратных метров. Через пять лет председатель ассоциации его приватизировал и оформил на своего сына.

Обстоятельства махинации установит следствие.







