Задержаны трое работников Центра судебно-медицинской экспертизы по подозрению в коррупции

Бывший директор Центра судебно-медицинской экспертизы и двое его подчиненных задержаны по подозрению в коррупции. Их подозревают в подтасовке результатов тендера на покупку оборудования для ДНК-тестов. Ущерб составил 10 миллионов леев. Сегодня в центр нагрянули с обысками.

Проводили тендер в 2013 году. В НЦБК говорят, что сотрудник центра с согласия директора и его заместителя пообещал выигрыш румынской фирме. Та предлагала неподходящее оборудование, и организаторы тендера это знали.

Нынешний директор центра Валерий Савчук от комментариев отказался.

Еще год назад стало известно, что оборудование для лаборатории судебной медицины и генетики в 2014 году вывезли в кишиневский морг. А в стратегии реформы юстиции предполагалось, что ДНК-тесты в Молдове начнут проводить в 2016-м.





