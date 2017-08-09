В австралийском кафе ввели налог на мужчин

Представители веганского кафе Handsome Her в австралийском Мельбурне ввели новое правило для своих клиентов. Предприниматели повысили цены для мужчин на 18 процентов. Таким образом владелица заведения Алекс О’Брайен хочет обратить внимание сограждан на разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами в стране.

Согласно официальной статистике, в 2015 году мужчины в Австралии зарабатывали на 17,25 процента больше, чем женщины.

Реакция посетителей кафе была неоднозначной. По словам О’Брайен, многим не понравилось нововведение, однако ни один мужчина не отказался заплатить повышенную стоимость за свой заказ, передает Вести.ру.

"Своим поступком я хочу привлечь внимание людей к царящему в нашей стране неравенству. Это простой способ заставить мужчин задуматься о своих привилегиях", — заявила хозяйка Handsome Her.

Все средства, полученные от "налога на мужчин", О’Брайен переводит на счет благотворительной организации, которая занимается помощью коренным жителям Австралии