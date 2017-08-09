Десять коттеджей провалились под землю в городе штата Флорида. ВИДЕО

Власти американского города Ленд-о-Лейкс, штат Флорида, устраняют последствия катастрофы, жертвами которой стали жителей нескольких домов. Из-за внезапного провала грунта под землей оказались более десяти коттеджей вместе со всем содержимым. Спасатели извлекают вещи людей из образовавшейся ямы.

Воронка в Ленд-о-Лейкс образовалась еще в середине июля, однако катастрофических масштабов огромная яма достигла лишь к началу августа. В настоящий момент глубина разлома составляет 19 метров, а его диаметр превышает 100 метров.

Спасатели извлекли из-под земли несколько килограммов важных вещей жителей коттеджей. Среди них – компьютеры, документы, бытовая техника и одежда. Пострадавшие обитатели Ленд-о-Лейкса собираются переезжать в другой город.

"Мы больше не чувствуем себя в безопасности здесь", — рассказал один из потерявших дом местных жителей.

В настоящий момент под землей по-прежнему находятся несколько автомобилей. Власти города пока не могут сказать, когда провал будет полностью устранен, передает Вести.ру.