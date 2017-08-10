В 2016 году совместный доход пары составил 1,4 миллиона леев. Кроме того, семейство приобрело автомобиль стоимостью 36 тысяч евро, сообщает realitatea.md.
В прошлом году Георге Дука заработал около 13 300 леев в качестве главы Академии наук. Еще 350 тысяч леев он получил, благодаря исследовательской деятельности в нескольких университетах Молдовы, в ряде международных организаций т.д. Пенсия академика составляет 9450 леев. Кроме того, в качестве почетного члена Академии Румынии он заработал в прошлом году еще 36 144 румынских леев, что эквивалентно 167 500 молдавским леям.
В дополнении к автомобилю Hyundai Tucson, выпущенного и приобретенного в 2011 году, Георге Дука вписал в налоговую декларацию и автомобиль марки Hyundai Santa Fe, произведенный в 2016 году и взятый в лизинг за 36 000 евро.
Зарплата ректора Марии Дуки выросла в прошлом году на 5 тысяч леев и составляет чуть более 25 тысяч леев. Прочие доходы она накопила, благодаря преподавательской и исследовательской деятельности в различных учреждениях.
Ранее СМИ также писали о том, что семейство владеет домом на 185 кв.м. с гаражом. Стоимость недвижимости составляет около 2 миллионов леев. Кроме того, в налоговой декларации говорится о площадке с недостроенным зданием на сумму в 95 тысяч леев, а также о вилле в Румынии.
Стоит отметить, что на главу Академии наук Георге Дуку и его супругу заведены уголовные дела, пишет aif.md. Супруги находятся под следствием за получение незаконных зарплат, а также за то, что академик «забыл» сообщить в налоговой декларации о 17 банковских счетах, четырех земельных участках, а также акциях в четырех компаниях пишет
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW