Глава Академии наук Молдовы Георге Дука миллионер

В 2016 году совместный доход пары составил 1,4 миллиона леев. Кроме того, семейство приобрело автомобиль стоимостью 36 тысяч евро, сообщает realitatea.md.

В прошлом году Георге Дука заработал около 13 300 леев в качестве главы Академии наук. Еще 350 тысяч леев он получил, благодаря исследовательской деятельности в нескольких университетах Молдовы, в ряде международных организаций т.д. Пенсия академика составляет 9450 леев. Кроме того, в качестве почетного члена Академии Румынии он заработал в прошлом году еще 36 144 румынских леев, что эквивалентно 167 500 молдавским леям.

В дополнении к автомобилю Hyundai Tucson, выпущенного и приобретенного в 2011 году, Георге Дука вписал в налоговую декларацию и автомобиль марки Hyundai Santa Fe, произведенный в 2016 году и взятый в лизинг за 36 000 евро.

Зарплата ректора Марии Дуки выросла в прошлом году на 5 тысяч леев и составляет чуть более 25 тысяч леев. Прочие доходы она накопила, благодаря преподавательской и исследовательской деятельности в различных учреждениях.

Ранее СМИ также писали о том, что семейство владеет домом на 185 кв.м. с гаражом. Стоимость недвижимости составляет около 2 миллионов леев. Кроме того, в налоговой декларации говорится о площадке с недостроенным зданием на сумму в 95 тысяч леев, а также о вилле в Румынии.

Стоит отметить, что на главу Академии наук Георге Дуку и его супругу заведены уголовные дела, пишет aif.md. Супруги находятся под следствием за получение незаконных зарплат, а также за то, что академик «забыл» сообщить в налоговой декларации о 17 банковских счетах, четырех земельных участках, а также акциях в четырех компаниях пишет