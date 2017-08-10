Добурились: рабочие случайно просверлили дорогой внедорожник. ВИДЕО

Профессия бурильщика — не из лёгких. Если вы думаете иначе, посмотрите следующее видео. Рабочие следят за тем, как бурильная установка, используемая для прокладки коммуникаций, медленно, но верно делает своё дело.

Но, судя по всему, в их расчёты закралась неточность — и бур вышел на поверхность именно там, где был припаркован чей-то Range Rover.

Вокруг машины собрались удивлённые прохожие, которым осталось только наблюдать за происходящим и сочувствовать владельцу внедорожника, пишет Лайф.ру.





