Против компании Disney подали коллективный иск, обвиняя ее в сборе информации о детях при помощи игровых мобильных приложений, передает The Verge. В целом в списке значатся 42 таких приложения, при этом в числе соответчиков указаны компании Upsight, Unity и Kochava.
Истцы отмечают, что собранная информация после передавалась третьим сторонам ради организации рекламных компаний, сообщает korrespondent.net.
Согласно поданному документу, подобные действия можно трактовать, как нарушение принятого в 1999 году Закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Исходя из ныне действующих требований, для подобных действий компания должна вначале получить разрешение родителей на сбор персональных данных о детях, возраст которых - младше 13 лет.
В Disney опровергают обвинения в свой адрес, и отмечают, что истцы неправильно трактуют принципы работы COPPA.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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авторы DW