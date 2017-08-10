Disney обвинили в слежке за детьми ради рекламы

Против компании Disney подали коллективный иск, обвиняя ее в сборе информации о детях при помощи игровых мобильных приложений, передает The Verge. В целом в списке значатся 42 таких приложения, при этом в числе соответчиков указаны компании Upsight, Unity и Kochava.

Истцы отмечают, что собранная информация после передавалась третьим сторонам ради организации рекламных компаний, сообщает korrespondent.net.

Согласно поданному документу, подобные действия можно трактовать, как нарушение принятого в 1999 году Закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Исходя из ныне действующих требований, для подобных действий компания должна вначале получить разрешение родителей на сбор персональных данных о детях, возраст которых - младше 13 лет.

В Disney опровергают обвинения в свой адрес, и отмечают, что истцы неправильно трактуют принципы работы COPPA.