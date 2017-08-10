Американский актер Мэл Гибсон распродает свою роскошную недвижимость в джунглях Коста-Рики, желая получить за нее 30 миллионов долларов, передает TheDailyMail. Особняк актера расположен на участке, площадь которого составляет 162 гектара.
Издание сообщает, что приобрел участок Гибсон во время поиска места для съемок фильма "Апокалипсис".
Известно, что самая большая вилла имения украшена коралловыми камнями, имеет семь спален и восемь ванных комнат. Также там есть веранда, бассейн, и зона для отдыха.
Кроме того, имеются в распоряжении два других дома с двумя спальнями в каждом, а также обеденным залом и кристально чистым бассейном.
Попытку продать виллу Мэл Гибсон предпринимал еще в 2010 году. Однако тогда, выставленная за 35 миллионов, она так и не смогла привлечь покупателя, пишет korrespondent.net
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авторы DW