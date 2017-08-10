О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Мэл Гибсон продает свою люксовую недвижимость
// фото: Baskino
13:10, 10 Aug 2017
просмотров 64 | комментариев 0

Американский актер Мэл Гибсон распродает свою роскошную недвижимость в джунглях Коста-Рики, желая получить за нее 30 миллионов долларов, передает TheDailyMail. Особняк актера расположен на участке, площадь которого составляет 162 гектара.

Издание сообщает, что приобрел участок Гибсон во время поиска места для съемок фильма "Апокалипсис".

Известно, что самая большая вилла имения украшена коралловыми камнями, имеет семь спален и восемь ванных комнат. Также там есть веранда, бассейн, и зона для отдыха.

Кроме того, имеются в распоряжении два других дома с двумя спальнями в каждом, а также обеденным залом и кристально чистым бассейном.

Попытку продать виллу Мэл Гибсон предпринимал еще в 2010 году. Однако тогда, выставленная за 35 миллионов, она так и не смогла привлечь покупателя, пишет korrespondent.net

Мэл Гибсон продает свою люксовую недвижимость




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...