Филат подал заявление в Европейский суд по правам человека

Адвокатская фирма Popa&Asociații объявила о том, что Влад Филат подал заявление в Европейский суд по правам человека. Решение было принято Филатом в связи с тем, что молдавские судьи вынесли незаконный вердикт.

В заявлении Влад Филат указал, что в течение судебного процесса, были нарушены его права, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, передает timpul.md.

Влад Филат заявил, что несмотря на то, что он был избран в парламент на основании демократических выборов, его лишение депутатской неприкосновенности и отстранение от должности депутата являются грубым нарушением закона.

Бывший депутат потребовал констатации нарушения ст. 6 Конвенции, которая предполагает право на справедливый суд. В заявлении Филат указал на нарушение принципа публичности судебных заседаний и запрет на общение с СМИ.

Право на справедливый суд было нарушено и тем, что большинство заявлений о заслушивании свидетелей или проведении специальной экспертизы были отклонены без конкретной причины. Не был соблюден принцип равенства сторон с обвинением. В тоже время, Влад Филат жалуется на то, что судьи, которые его судили, не предоставили гарантий беспристрастности.

Также, в связи с преднамеренным раскрытием в СМИ некоторых документов из дела, было нарушено право на уважение к частной и семейной жизни. Во время уголовного процесса Влад Филат предстал в наручниках в окружении чрезмерного количества сотрудников органов правопорядка в масках. Это навело общественность на мысль о его виновности. Таким образом, был нанесен ущерб не только его личной жизни, но и общественному имиджу.

Бывший премьер указал и на то, что на протяжении всего процесса, он находился под предварительным арестом, без доказательства того, что следствие и суд действительно должны проходить только в условиях содержания под стражей. Филат считает, что целью предварительного ареста на протяжении всего процесса было его удаление из общественно-политического пространства.

Представитель Влада Филата в Европейском суде адвокат Игорь Попа убежден, что Европейский суд по правам человека обяжет национальное правосудие пересмотреть дело Влада Филата и восстановить его в правах. Игорь Попа считает дело Филата судебной ошибкой и полагает, что правда восторжествует.

Напоминаем, что ранее, в 2015 году, Влад Филат подавал в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение условий содержания в пенитенциарном учреждении № 13, незаконное задержание и арест.