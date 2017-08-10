Неизвестные в Чикаго открыли огонь по прохожим: один человек погиб

В Чикаго (США) 8 августа на улице группа неизвестных открыла стрельбу по прохожим, в результате происшествия шесть человек ранены и еще один погиб. Об этом сообщает ABC News.

Несколько мужчин примерно в 22.30 по местному времени в пригороде Чикаго открыли огонь по толпе на тротуаре на улице. В результате стрельбы, по меньшей мере шесть человек были ранены, один мужчина погиб, так как получил выстрел спину.

Отмечено, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Инцидент произошел в двух кварталах от полицейского управления района Бронзевиль. Преступники скрылись с места происшествия, сообщает Корреспондент.net.

По словам активиста по борьбе с насилием в Чикаго Эндрю Холмса, действия преступников могут быть запечатлены камерой внешнего видеонаблюдения.

"Мы надеемся, что некоторые из камер наблюдения, которые находятся на некоторых из этих зданий захватили номерные знаки и автомобиль, в котором находятся эти люди", - сказал Холмс.