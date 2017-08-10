Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев года

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2017 года, который возглавил шотландец Кэлвин Харрис. Он заработал за прошедший год 48,5 миллионов долларов.

В июне Харрис презентовал свой пятый студийный альбом под названием Funk Wav Bounces Vol. 1.

Вторую позицию в рейтинге занял нидерландский диджей Tiesto, доход которого составил 39 миллионов долларов. А замкнул тройку лидеров американский дуэт The Chainsmokers с 38 миллионами долларов.

Кроме того, в ТОП-10 самых высокооплачиваемых диджеев также вошли Skrillex (30 миллионов), Стив Аоки (29,5 миллионов), Diplo (28,5 миллионов), француз Дэвид Гетта (25 миллионов), предположительно родившийся в Голландии Marshmello (21 миллион), нидерландец Мартин Гаррикс (19,5 миллионов) и немец Zedd (19 миллионов долларов), сообщает korrespondent.net