Саудовская авиакомпания запретила женщинам оголять руки и ноги в самолете

Саудовская авиакомпания Saudia Airlines опубликовала на своем сайте инструкции для пассажиров, согласно которым запретила женщинам оголять руки и ноги, а также носить обтягивающую или тонкую одежду.

"Поведение пассажиров является беспорядочным, оскорбительным или жестоким, если они… одеваются так, что это может вызвать дискомфорт или оскорбить других пассажиров (женщины, обнажающие ноги или руки, или имеющие слишком тонкую или слишком обтягивающую одежду, а мужчины в шортах, обнажающие ноги)", — написано на сайте авиакомпании.

Кроме того, пассажирам запретили "оскорбительно" пахнуть и находиться в самолете босиком, пишет РИА Новости.