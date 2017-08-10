Два альпиниста из Германии насмерть замерзли во французских Альпах

Два альпиниста из Германии замерзли насмерть при восхождении в горном массиве Монблан во французских Альпах, сообщила газета Welt со ссылкой на местные власти.

Тела двух мужчин 40 и 50 лет были обнаружены утром в среду на высоте 4250 метров. Альпинисты хотели подняться на вершину, но их застигла врасплох непогода.

Об исчезновении альпинистов стало известно во вторник вечером после того, как они за день до этого начали восхождение к вершине Монблан-дю-Такюль.