Цены на черном рынке оружия в Бельгии выросли в 2-3 раза

Цены на оружие на черном рынке в Бельгии подскочили в 2-3 раза после терактов 2015-2016 годов в Брюсселе и Париже, сообщила в четверг газета Libre Belgique со ссылкой на данные исследования фламандского института в поддержку мира.

Если до терактов штурмовое оружие типа автомата Калашникова стоило у подпольных торговцев оружием 1,2 тысячи евро, то сегодня за него требуют уже 2-3 тысячи евро, а пистолет "Глок" вырос в цене с 1 тысячи до 3 тысяч евро, говорится в исследовании Vlaams Vredesinstituut.

Его эксперты при этом отмечают снижение нелегальных поставок оружия в Брюссель после терактов в столицах Бельгии и Франции, объясняя это принятыми властями мерами по борьбе с терроризмом и опасениями дилеров за то, что в случае продажи оружия террористам им грозят длительные сроки тюремного заключения.

Эксперты зачастую называют Брюссель оружейным "перекрестком" Европы, где ведется подпольная торговля оружием, сообщает РИА Новости.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

В результате терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения.







