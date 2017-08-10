Конфисковано имущество основателя Gruppo Oliveri на 300 млн евро

Следственное управление по борьбе с мафией (Dia) южноитальянской провинции Реджо-ди-Калабрия в четверг конфисковало имущество известного местного предпринимателя Винченцо Оливьери на общую сумму более 300 миллионов евро.

Оливьери с начала 1980-х годов удалось создать настоящую коммерческую "империю" — Gruppo Oliveri, связанную с производством оливкового масла, торговлей недвижимостью, а также созданием ряда отелей класса люкс в областях Калабрия, Абруццо и Тоскана.

Следственные органы Италии долгое время занимались изучением сделок Gruppo Oliveri и выявили множество случаев масштабных финансовых махинаций, связанных с выставлением поддельных фактур и хищений средств, в том числе, полученных по линии Евросоюза. Долгое время Оливьери находился под следствием. В 2010 году он был арестован, но затем выпущен на свободу в связи с истечением срока давности по ряду следственных дел. Тем не менее, в прошлом году суд Реджо-ди-Калабрия вынес обвинительный приговор в отношении предпринимателя.

В январе Винченцо Оливьери скончался, и основанная им "империя" должна была перейти по наследству к его ближайшим родственникам. Однако Апелляционный суд Реджо-ди-Калабрия подтвердил решение суда первой инстанции и постановил конфисковать имущество, принадлежавшее бизнесмену.

В результате арест был наложен на 15 компаний, входящих в Gruppo Oliveri, 88 объектов недвижимости, многочисленные банковские счета, автомобили, а также документы, дававшие право получить субсидии на 1,6 миллиона евро для развития агробизнеса. Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 324 миллиона евро, сообщает РИА Новости.

Dia Реджо-ди-Калабрия сообщило в этой связи, что все конфискованные предприятия Gruppo Oliveri продолжат свою работу под контролем специальных администраторов, назначенных местными судебными властями.

По информации местных СМИ, только за последние три года благодаря оперативной деятельности Dia Реджо-ди-Калабрия в этой южноитальянской провинции было конфисковано имущество на общую сумму около 1,2 миллиарда евро. Речь идет, прежде всего, об активах могущественной калабрийской преступной организации "ндрангета".







