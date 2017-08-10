В сети появилось видео, на котором африканские беженцы высадились на один из испанских пляжей, перепугав отдыхающих. Запись опубликована на YouTube.
На кадрах видно, как десятки мигрантов вылезают из надувной лодки и бегут к берегу. Опешившие туристы не знают, как реагировать на происходящее, — одни из них замирают в ожидании, другие убегают, пишет РИА Новости.
Как сообщает газета Express, инцидент произошел в Кадисе, куда прибыли около тридцати нелегальных мигрантов из Западной Сахары или Марокко. Остановить беженцев не удалось, поскольку на пляже дежурил лишь один полицейский. Сейчас местонахождение мужчин не известно.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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авторы DW