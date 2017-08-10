"Десант" беженцев перепугал туристов на пляже в Испании. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором африканские беженцы высадились на один из испанских пляжей, перепугав отдыхающих. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как десятки мигрантов вылезают из надувной лодки и бегут к берегу. Опешившие туристы не знают, как реагировать на происходящее, — одни из них замирают в ожидании, другие убегают, пишет РИА Новости.

Как сообщает газета Express, инцидент произошел в Кадисе, куда прибыли около тридцати нелегальных мигрантов из Западной Сахары или Марокко. Остановить беженцев не удалось, поскольку на пляже дежурил лишь один полицейский. Сейчас местонахождение мужчин не известно.





