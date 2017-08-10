Двое британцев слепили лазером пилотов самолетов в Испании

Национальная полиция нашла людей, которые пытались при помощи лазерной указки ослепить пилотов самолетов во время захода на посадку в аэропорту Малаги, сообщили в ведомстве.

Мужчина, которому 41 год, и его 15-летний сын, британцы по национальности, с балкона номера отеля в Торремолинос (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) направляли лазерную указку на самолеты.

Найти нарушителей удалось при содействии сотрудника полиции, который остановился в этом же отеле и сообщил о них в службу по чрезвычайным ситуациям.

По закону подобное преступление наказывается штрафом от 30 тысяч до 600 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

Во вторник пилоты нескольких самолетов сообщили диспетчерам, что во время захода на посадку их слепили при помощи лазера.







