В посольстве Словении в Брюсселе неизвестные пробурили стену и украли марки

Посольство Словении в Брюсселе подверглось ограблению, в результате которого были украдены голографические наклейки для запечатывания посылок, сообщило люблянское агентство STA со ссылкой на МИД страны.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Неизвестные со стороны соседнего заброшенного здания пробурили в стене посольства огромную дыру, проникли в помещение и вскрыли защищенный сейф.

По словам и.о. генерального секретаря МИД Словении Дамяна Берганта, оказались украденными только голографические наклейки, что не представляет собой угрозы безопасности, пишет РИА Новости.

Здание словенского посольства не имеет физической охраны и оборудовано лишь сигнализацией, которая не сработала, и системой видеонаблюдения, поэтому взлом был обнаружен сотрудниками только в понедельник утром, когда они пришли на работу.

Словения направила в Брюссель следователей для участия в расследовании совместно с бельгийскими правоохранительными органами.







