Арестовано имущество “танцующего миллионера” Джанлуки Вакки

Джанлука Ваки известный эксцентричный персонаж, он же танцующий миллионер взял в банке 10 миллионов евро, но не вернул деньги.

Этот долг и стал поводом для ареста имущества итальянского бизнесмена и звезды соцсетей Джанлуки Вакки.

Под арест попали виллы, яхты и различные акции, принадлежащие Вакки. На такой шаг пошли из-за того, что итальянец, взявший кредит в 10,5 млн евро в банке Banco BPM, не вернул деньги.

Пресса также отмечает, что Вакки только официально считается предпринимателем, однако на деле бизнесом не занимается и уделяет много времени продвижению в соцсетях. Так, на его страницу в Instagram подписаны почти 11 млн человек.Источник:www.segodnya.ua