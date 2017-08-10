В США выросли продажи бункеров из-за обострения отношений с КНДР

Американская компания Rising S, которая специализируется на создании подземных укрытий, заявила об увеличении продаж на 90% за последние две недели на фоне обострения отношений Пхеньяна и Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.

Как заявил менеджер компании Гари Линч, особенно сильно продажи бункеров выросли в Японии. "Значительная угроза со стороны КНДР нависла над Японией, люди беспокоятся", — объяснил он. По его словам, также показатели продаж выросли в США, после новостей о межконтинентальных баллистических ракетах КНДР.

На сайте компании представлен каталог бункеров, варьирующихся как по размерам — от "мини-бункеров" размером 8 на 12 метров и состоящих из одной комнаты, совмещающей спальню, кухню и санузел, стоимостью 39,5 тысячи долларов, до больших многокомнатных апартаментов и даже целых комплексов, цена на которые может превышать восемь миллионов долларов.

Так, подземный бункерный комплекс под названием "Аристократ", рассчитанный более чем на 50 человек, помимо отдельной кухни и гостиной вмещает автомобильный гараж, тир, дорожку для игры в боулинг, бассейн, сауну, тренажерный и кинозал, а также теплицу, а обеспечивает это электроэнергией специальная агрегатная комната.

Менеджер компании, однако, не уточнил, на какого типа бункеры спрос больше всего, пишет РИА Новости.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.







