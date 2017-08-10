Женщина во время нервного приступа напала с ножом на своих детей. Её вывело из себя то, что дети помешали ей свести счеты с жизнью. Сейчас годовалая девочка и ее 12-летний брат находятся в больнице В. Игнатенко. Состояние мальчика оценивают как крайне тяжелое.
Инцидент произошёл прошлой ночью в секторе Ботаника.
По словам соседей, женщина уже не первый раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Ранее она собиралась выпрыгнуть из окна, но её остановил муж.
По предварительным данным, жительница Кишинёва была на учёте у психиатра.
"Женщину с поврежденными сосудами доставили в больницу около 5 утра. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние стабилизировалось", - отметил пресс-секретарь Больницы скорой помощи Петру Кравец.
Открыто уголовное дело о попытке убийства.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны проблемы с пищеварением. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW