Женщина изрезала своих детей на Ботанике

Женщина во время нервного приступа напала с ножом на своих детей. Её вывело из себя то, что дети помешали ей свести счеты с жизнью. Сейчас годовалая девочка и ее 12-летний брат находятся в больнице В. Игнатенко. Состояние мальчика оценивают как крайне тяжелое.

Инцидент произошёл прошлой ночью в секторе Ботаника.

По словам соседей, женщина уже не первый раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Ранее она собиралась выпрыгнуть из окна, но её остановил муж.

По предварительным данным, жительница Кишинёва была на учёте у психиатра.

"Женщину с поврежденными сосудами доставили в больницу около 5 утра. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние стабилизировалось", - отметил пресс-секретарь Больницы скорой помощи Петру Кравец.

Открыто уголовное дело о попытке убийства.





